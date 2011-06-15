Запрет на розничную торговлю плодово-ягодными винами введен с июня в Слуцком районе

Об этом в прямом эфире программы «Открытая студия» радиостанции «Минская волна» сообщил начальник УВД Миноблисполкома Иван Савчиц. Такой антиалкогольный эксперимент будет проходить в Слуцком районе в течение двух месяцев. Его проведение запланировано областной программой по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма. Злоупотребление именно этими дешевыми спиртными напитками нередко провоцирует совершение многих правонарушений и преступлений, серьезно влияет на криминогенную обстановку в регионе.



По данным УВД, с начала года на Минщине было совершено более 7 тыс. преступлений, около 37% из них — в состоянии алкогольного опьянения. Злоупотребление спиртным, увеличение количества людей, страдающих алкогольной зависимостью, приводит к семейному неблагополучию, социальному сиротству. Так, с начала года сотрудниками областной милиции было возбуждено 128 уголовных дел так называемой превентивной направленности, к примеру, за причинение легких телесных повреждений, истязание, угрозу убийством. Решением суда более 530 человек изолированы в лечебно-трудовые профилактории, отметил Иван Савчиц. При этом, подчеркивают в УВД, в столичной области значительно сократилось число фактов распития спиртного в рабочее время на рабочем месте.



На дорогах центрального региона с начала года было задержано около 4 тыс. водителей, позволивших себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщил Иван Савчиц. По его словам, в Минской области 30% дорожно-транспортных происшествий совершено по вине нетрезвых водителей. В этой ситуации УВД Миноблисполкома выступило с инициативой ввести в белорусское законодательство норму, в соответствии с которой у водителя, который сел за руль в нетрезвом виде повторно в течение года после привлечения его к административной ответственности за подобное правонарушение, будет конфисковываться автомобиль. Такое предложение для детальной проработки уже направлено в Минский областной Совет депутатов.



— С начала года в автоавариях на дорогах Минщины погибли 99 человек, — сообщил Иван Савчиц.



