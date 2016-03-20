Запрет на ловлю рыбы введен с 20 марта в Брестском и Гомельском регионах

Новости Беларуси. Сегодня в южных областях Беларуси начал действовать запрет на лов рыбы. Теперь в Брестском и Гомельском регионах за каждую незаконно добытую особь нарушители будут обязаны возместить причиненный ущерб, который исчисляется в троекратном размере.

К примеру, за незаконно выловленного леща придется заплатить 9 базовых величин, за сома – 12, а за линя – 18 базовых.

Кроме того, нарушители могут быть привлечены к уголовной ответственности, если размер вреда превысит 100 базовых величин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.