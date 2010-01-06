Запрет на курение в тюрьме заставил британцев быть более законопослушными

В тюрьме британского острова Мэне введен запрет на курение. Уникальная "пыточная для курильщиков" открылась еще в августе 2008 года, однако оценить позитивный эффект и благотворное влияние такого объекта на местное общество эксперты смогли только теперь: преступления снизились на 14%: люди боятся попасть в эту тюрьму.

В список, определяющий внутренний режим тюрьмы, включен курьезный пункт: курение в помещениях и в тюремном дворе запрещено как заключенным, так и надзирателям. На данный момент в тюрьме находится менее 100 узников, так что пустуют еще около 40 камер, которые ждут своих новых "хозяев". Если сами тюремщики еще могут сбегать "подымить" на парковку, то узники обречены мучиться, пишет газета The Telegraph.

Заключенным, прибывающим в тюрьму, сразу сообщают, что у них нет другого выбора, кроме как бросить курить. Осужденным даже предлагают консультации и никотиновые пластыри для облегчения этого мучительного процесса.