Запрет на движение большегрузных машин и автопоездов на ближайшие трое суток ввела Польша

Запрет на движение грузовых автомобилей по территории Польши с 16 по 19 апреля введен с целью обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения, в связи с проведением траурных мероприятий. На протяжении всего этого времени на территории Польши большегрузные фуры массой свыше 12 тонн будут стоять на приколе. Исключение сделают для спецтранспорта, автомобилей, перевозящих животных, лекарства, почту и скоропортящуюся продукцию.
Геннадий Галай, водитель (Беларусь):
– Для нас это проблема будет. До понедельника стоять, это стоянок нет, ничего нет. Я считаю, что могли бы хотя бы ночью машины пустить. Проблематично. Мы понимаем, что траур, жалко людей. Но, можно было бы упростить, чтобы могли хоть как-то двигаться, хоть понемножку.
Сергей Кульша, водитель (Россия):
– Неудобства какие: во-первых, простоим сколько, во-вторых – заказчики ждут груз. Мы понимаем что траур, что движение ограничили. Но нас тоже нужно немножко понять и пойти на встречу.
С белорусской же стороны граница в эти дни будет открыта. Все службы будут работать в обычном режиме и проблем с пересечением у большегрузных автомобилей как в одну, так и в другую сторону не возникнет.
Александр Пихун, начальник таможенного поста «Брузги», Гродненской региональной таможни:
– Организация работы таможенных органов будет проходить в штатном режиме. Проводимые мероприятия никаким образом не скажутся на организации работы. Таможенное оформление и контроль будет проводиться качественно и оперативно.
Подобные ограничения в Польше вводятся не в первый раз. Такая практика применяется в дни больших государственных праздников или общенационального траура.
Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Гродненская область.