Запрет на движение большегрузных машин и автопоездов на ближайшие трое суток ввела Польша

Министр инфраструктуры объяснил это просто – в эти выходные в стране будет очень много людей по случаю похорон погибшего Президента Качиньского, его супруги и нескольких десятков представителей польской элиты. Чтобы движение на дорогах было безопасным, нужно максимально сократить число его участников.

Запрет на движение грузовых автомобилей по территории Польши с 16 по 19 апреля введен с целью обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения, в связи с проведением траурных мероприятий. На протяжении всего этого времени на территории Польши большегрузные фуры массой свыше 12 тонн будут стоять на приколе. Исключение сделают для спецтранспорта, автомобилей, перевозящих животных, лекарства, почту и скоропортящуюся продукцию.

Геннадий Галай, водитель (Беларусь):

– Для нас это проблема будет. До понедельника стоять, это стоянок нет, ничего нет. Я считаю, что могли бы хотя бы ночью машины пустить. Проблематично. Мы понимаем, что траур, жалко людей. Но, можно было бы упростить, чтобы могли хоть как-то двигаться, хоть понемножку.

Сергей Кульша, водитель (Россия):

– Неудобства какие: во-первых, простоим сколько, во-вторых – заказчики ждут груз. Мы понимаем что траур, что движение ограничили. Но нас тоже нужно немножко понять и пойти на встречу.

С белорусской же стороны граница в эти дни будет открыта. Все службы будут работать в обычном режиме и проблем с пересечением у большегрузных автомобилей как в одну, так и в другую сторону не возникнет.

Александр Пихун, начальник таможенного поста «Брузги», Гродненской региональной таможни:

– Организация работы таможенных органов будет проходить в штатном режиме. Проводимые мероприятия никаким образом не скажутся на организации работы. Таможенное оформление и контроль будет проводиться качественно и оперативно.

Подобные ограничения в Польше вводятся не в первый раз. Такая практика применяется в дни больших государственных праздников или общенационального траура.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Гродненская область.