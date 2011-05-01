Запрещено ли курить на остановках в Минске?

На вопросы ведущей программы отвечает Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома.

Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома:

Статья 17.9 «Курение (потребление) табачных изделий в запрещенных местах» Административного кодекса Республики Беларусь предусматривает ответственность в виде штрафа до 140 тысяч рублей за курение в запрещенных местах, в том числе и на общественных остановочных пунктах.

В 2010 году мы привлекли к ответственности 700 таких граждан. Уже в этом году 271 гражданин привлечен к ответственности за курение на остановочном пункте.

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