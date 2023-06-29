Заплыв на танках: показываем, как белорусские военные учатся преодолевать водную преграду

Владислав Малюков, командир батальона:

Конечно же, пришли молодые экипажи, для которых это все впервые. Ощущения неимоверные, эмоции захлестывают. То же самое касается личного состава: они очень рады, что им посчастливилось в этот хороший, солнечный, яркий день преодолевать водную преграду. Сегодня как командир батальона, основной девиз: «Делай, как я». Поэтому я с экипажем в первом числе преодолел данную водную преграду, за чем мой личный состав и наблюдал. Накануне данного занятия была проведена легководолазная подготовка, от которой в личном составе никто не отказался – все преодолели, все прошли данную подготовку. И сегодня уверенно показывают свои навыки, которые получили.