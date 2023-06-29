Заплыв на танках: показываем, как белорусские военные учатся преодолевать водную преграду

Новости Беларуси. Ощущения неимоверные, эмоции захлестывают. В Гродненской области танкисты учатся преодолевать водную преграду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ощущения неимоверные, эмоции захлестывают. В Гродненской области танкисты учатся преодолевать водную преграду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заодно военнослужащие механизированной бригады совершенствуют навыки управления бронемашинами, идущими по дну водоема.
Владислав Малюков, командир батальона:
Конечно же, пришли молодые экипажи, для которых это все впервые. Ощущения неимоверные, эмоции захлестывают. То же самое касается личного состава: они очень рады, что им посчастливилось в этот хороший, солнечный, яркий день преодолевать водную преграду. Сегодня как командир батальона, основной девиз: «Делай, как я». Поэтому я с экипажем в первом числе преодолел данную водную преграду, за чем мой личный состав и наблюдал. Накануне данного занятия была проведена легководолазная подготовка, от которой в личном составе никто не отказался – все преодолели, все прошли данную подготовку. И сегодня уверенно показывают свои навыки, которые получили.
Хороший задел на следующие такие же занятия. Применение изолирующих противогазов, эвакуация на случай затопления с элементами легководолазной подготовки. Как результат – уверенность в своем снаряжении. Экипажи продолжают отрабатывать нормативы по подготовке техники к плаву.