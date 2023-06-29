Прямой эфир

Заплыв на танках: показываем, как белорусские военные учатся преодолевать водную преграду

29 июня 2023 07:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ощущения неимоверные, эмоции захлестывают. В Гродненской области танкисты учатся преодолевать водную преграду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заплыв на танках: показываем, как белорусские военные учатся преодолевать водную преграду-1

Заодно военнослужащие механизированной бригады совершенствуют навыки управления бронемашинами, идущими по дну водоема.

Заплыв на танках: показываем, как белорусские военные учатся преодолевать водную преграду-4

Владислав Малюков, командир батальона:
Конечно же, пришли молодые экипажи, для которых это все впервые. Ощущения неимоверные, эмоции захлестывают. То же самое касается личного состава: они очень рады, что им посчастливилось в этот хороший, солнечный, яркий день преодолевать водную преграду. Сегодня как командир батальона, основной девиз: «Делай, как я». Поэтому я с экипажем в первом числе преодолел данную водную преграду, за чем мой личный состав и наблюдал. Накануне данного занятия была проведена легководолазная подготовка, от которой в личном составе никто не отказался – все преодолели, все прошли данную подготовку. И сегодня уверенно показывают свои навыки, которые получили.

Заплыв на танках: показываем, как белорусские военные учатся преодолевать водную преграду-7

Хороший задел на следующие такие же занятия. Применение изолирующих противогазов, эвакуация на случай затопления с элементами легководолазной подготовки. Как результат – уверенность в своем снаряжении. Экипажи продолжают отрабатывать нормативы по подготовке техники к плаву.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Альтернативы не нашли: Россия продолжает поставлять газ в Польшу
29 июня 2023 07:45

Альтернативы не нашли: Россия продолжает поставлять газ в Польшу

В «Великом камне» откроют выставку к 10-летию инициативы «Один пояс, один путь»
29 июня 2023 07:32

В «Великом камне» откроют выставку к 10-летию инициативы «Один пояс, один путь»

Представители посольства Венесуэлы передали в Национальную библиотеку Беларуси более 30 книг
29 июня 2023 07:07

Представители посольства Венесуэлы передали в Национальную библиотеку Беларуси более 30 книг