Запись смерти иранской девушки назвали лучшим видеосюжетом года

Университет Лонг-Айленда присудил престижную премию имени Джорджа Полка за лучший видеосюжет 2009 года неизвестным людям, снявшим на камеру смерть девушки по имени Неда Ага-Солтан в Иране.

Видеоролик был снят в июне прошлого года во время акции протеста в Тегеране; позже запись попала в интернет. 26-летняя девушка была застрелена во время разгона одного из митингов в Иране. Акции протеста начались после президентских выборов, победителем которых был объявлен Махмуд Ахмадинеджад. Неда Ага-Солтан была ранена в грудь. Находившиеся поблизости люди пытались ее спасти, но им не удалось этого сделать, пишет Lenta.ru.

Куратор премии Джон Дарнтон отметил, что это видео посмотрели миллионы людей во всем мире, сообщает AFP. При этом погибшая девушка стала символом иранского сопротивления. До сих пор неизвестно, кто снял этот видеоролик и выложил его в интернет. Однако, как отметил Дарнтон, эта запись ценна с новостной точки зрения.

По его словам, присужденная награда является доказательством того, что «в современном мире смелый очевидец с камерой в мобильном телефоне может использовать видеохостинги и социальные сети для того, чтобы сообщать новости».