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Запечённое авокадо с яйцом – вариант быстрого завтрака. Готовим вместе с кулинаром

16 марта 2023 09:13
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим запеченное авокадо с яйцом и сыром.

Запечённое авокадо с яйцом – вариант быстрого завтрака. Готовим вместе с кулинаром-1

Освободим авокадо от косточки.

Запечённое авокадо с яйцом – вариант быстрого завтрака. Готовим вместе с кулинаром-4

Сразу кладем авокадо в форму. Туда, где была косточка, выбиваем яйцо. Присыпаем солью и перцем. По краям – помидоры черри.

Запечённое авокадо с яйцом – вариант быстрого завтрака. Готовим вместе с кулинаром-7

Поверху натираем сыр Чеддер и присыпаем семечками.

Если вам нужен рецепт на скорую руку, это прекрасный вариант.

Запечённое авокадо с яйцом – вариант быстрого завтрака. Готовим вместе с кулинаром-10

Отправляем авокадо в предварительно разогретую духовку. Авокадо запеклось. Украсим все микрозеленью. Завтрак готов!

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# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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