Запечённое авокадо с яйцом – вариант быстрого завтрака. Готовим вместе с кулинаром

Лена Климук, кулинар:
Приготовим запеченное авокадо с яйцом и сыром.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим запеченное авокадо с яйцом и сыром.
Освободим авокадо от косточки.
Сразу кладем авокадо в форму. Туда, где была косточка, выбиваем яйцо. Присыпаем солью и перцем. По краям – помидоры черри.
Поверху натираем сыр Чеддер и присыпаем семечками.
Если вам нужен рецепт на скорую руку, это прекрасный вариант.
Отправляем авокадо в предварительно разогретую духовку. Авокадо запеклось. Украсим все микрозеленью. Завтрак готов!
*На правах рекламы.
Подписывайтесь на нас в Telegram!