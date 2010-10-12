Запасы топлива на случай холодной зимы в Беларуси уже готовы

Отопление во всех жилых домах Беларуси будет включено до 15 октября. Совет министров обсудил готовность страны к зиме. Сейчас энергосистема страны активно создает запасы топлива, которые понадобятся в случае холодной зимы. Одного только газа уже закачано в хранилища более шестисот миллионов метров кубических.

Сегодня в Минске начали подключать отопление в учреждениях. Дом правительства — крупнейшее административное здание в стране. Обогреть весь этот комплекс, построенный 77 лет тому назад, задача довольно сложная. Внутри здания — около тысячи кабинетов, в которых размещается и совет министров, и парламент, и центризбирком. Комендант Дома правительства за 15 лет работы здесь научился, как делать так, чтобы коридоры власти всегда были теплыми.

Филлип Высоцкий, начальник комплекса «Дом правительства»:

Здесь 3 500 батарей. Мы получаем тепло от ТЭЦ-2. Сегодня в 8 утра включили отопление. Обеспечить теплом такой огромный комплекс за 1 день нереально, но жалоб пока нет.

Очередное заседание правительства сегодня проходило при нагретых батареях. Обсуждали готовность республики к зиме. Центральная тема — это отопление. Министр ЖКХ доложил, что более 99% жилых домов уже получают тепло. Оставшиеся холодными квартиры прогреют до 15-ого октября.

Владимир Белохвостов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Будет усилена работа по качеству в отопительный период. Строго будет контролироваться температурный режим.

В домах и на предприятиях будет тепло, даже если нынешняя зима окажется экстремально морозной. В правительстве разработаны варианты энергоснабжения Беларуси в случае погодных катаклизмов. Кроме того, есть резервный план и для той ситуации, если по какой-то причине сократятся поставки энергоносителей в республику.

Еще летом энергетическая система Беларуси начала готовится к зимним холодам. Так, по указанию правительства были созданы запасы мазута, которые сейчас превышают 500 тысяч тонн. Что касается газа, то и здесь есть резерв.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

С целью повышения надежности газоснабжения РБ — закачано 658 тыс метров куб газа — 70 % от плана.

Во всех регионах также заготовлены запасы и местных видов топлива. В частности, ждут растопки два с половиной миллиона тонн торфа. Старобинский торфобрикетный завод, например, произвел столько, что даже на экспорт поставляет свою продукцию. Белорусским торфом обогреваются шведы.

Виктор Аникеенко, директор старобинского торфобрикетного завода:

Если зима минус 40, меньше торфа отдадим шведам, но наши — не замерзнут.

Параллельно с созданием запасов, идет работа по расширению использования местных видов топлива. Например, в Брестской области половина котельных уже работает на альтернативных видах горючего. Параллельно монтируются универсальные установки, которые позволяют вместе с теплом получать и электричество.

Александр Ковалевич, начальник отдела энергетики и топлива брестского облисполкома:

Ситуация в целом находится под контролем. Создаются необходимые запасы топлива. Наша область будет обеспечена местными видами топлива. В целом энергетическая безопасность области будет обеспечена. Порядка 310 котельных используют местные виды топлива: дрова, торфо-брикет. Отопительный сезон должен пройти без сбоев. Мы без тепла не останемся.

Этой зимой — даже если у природы и будет плохая погода — Беларусь готова с теплом встретить морозы.

Алексей Адашкин, Ольга Бакланова и Владимир Новиков, телекомпания СТВ