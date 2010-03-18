Западные ветры гонят в Беларусь теплый и влажный океанический воздух

Ночью пока морозно, но сегодня днем уже +4, а в пятницу +8.

Однако вместе с потеплением, в Беларусь придут мокрый снег и дождь. Такая погода поспособствует быстрому таянию снега. В этом году его много и паводок прогнозируют выше средних многолетних значений. Определели шесть мест возможных подтоплений — это Полесская, Лоевская, Добрушская, Славгородская, Чаушская и Верхнедвинская зоны.

Белорусские спасатели готовы к любому развитию событий. Проведены все расчеты, отработаны все возможные регионы и территории, где могут возникнуть проблемные ситуации.

Сейчас самое теплое место на Земле — город Нджамена в африканском государстве Чад. Здесь +43. А холоднее всего в Чукотском округе России. Там термометры показали -34.