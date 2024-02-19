Западные ценности в учебниках – почему плохо и стоит ли отказаться полностью? Мнение политолога

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
До сих пор идет обсуждение нашумевшего заседания Совета ректоров белорусских вузов с участием Президента. Очень много вопросов и проблем было поднято, поскольку образование – это стратегическая для любого государства сфера и внимание к ней должно быть повышенным. От того, кого и как мы воспитаем, какие знания вложим, зависит будущее нашей страны и всей белорусской нации.
Но я обратил внимание на слова главы государства об учебниках, точнее об учебнике по философии, который не дает ясного понимания студентам.
Лукашенко про учебники: такой хлам – ни один студент это не выучит! Читать здесь.
Алексей Дзермант:
И вот тут стоит остановиться подробнее. В советское время философия формировала картину мира гражданина и обучала его познанию. Нужно признать, что философия научного коммунизма все же была внутренне целостной и логичной. А сегодня философия как дисциплина в вузе должна объяснять и обосновывать ценности и принципы идеологии белорусского государства.
К сожалению, после распада Союза программы преподавания философии, чаще всего с подачи западных фондов, основывались на западных шаблонах. Все они заточены на западные ценности, мировоззрение и образ жизни. В гуманитарных науках мы впали в критическую зависимость и надо от нее избавляться, добиваться суверенитета и заниматься импортозамещением в сфере идей и смыслов.
За последнее время резко сократилось количество часов на преподавание философии и других гуманитарных дисциплин. Дисциплины засунуты в блоки, и результат получается очень поверхностным. А ведь гуманитарные науки как раз и формируют мировоззренческие основы личности молодых людей. Это именно то, на что нужно обратить внимание в идеологической работе.
Алексей Дзермант:
Возьмем любой учебник – по философии, по истории. А насколько там вообще отражены актуальные нужды страны и общества? Западноцентричный мир заканчивается, центр развития смещается на Восток, а насколько наше сознание, сознание студентов, то есть будущих управленцев к этому готово?
Да не очень готово, потому что преподавание истории и философии у нас все равно происходит по западным лекалам. Европейские ценности, европейская философия, европейская история – вот, что чаще всего мы видим и слышим.
Никто не призывает отказываться от европейского наследия в нашей культуре, от изучения европейской философии. Но нужно видеть и понимать отличия нашей восточнославянской общности от западноевропейской. Нужно, кроме Европы, видеть и огромный вклад Востока в культуру и науку, то есть делать наш взгляд на мир более глубоким и широким – евразийским. Возьмем практические примеры. Александр Лукашенко на днях посетил Узбекистан, у нас с этой страной очень динамично развиваются отношения. А еще принял верительные грамоты от послов Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, Японии, Непала, Омана и Гвинейской Республики.
Понимаете, что происходит? Мы все больше и больше будем развивать сотрудничество со странами глобального Востока и Юга, мы интегрируемся с восточным блоком – ЕАЭС, ШОС. И еще раз повторю, что там нас не ждет рай и не нужно навсегда забыть о связях с европейскими соседями. Вовсе нет. Но лучше знать, понимать наших восточных союзников и партнеров, чтобы иметь с ними равные, взаимополезные отношения, необходимо. А это значит, с самых ранних форм обучения, особенно в рамках вузовских программ, мы должны ориентироваться на это.
Почему мы знаем о восточной истории так мало – смотрите в сюжете.