Западные ценности в учебниках – почему плохо и стоит ли отказаться полностью? Мнение политолога

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

До сих пор идет обсуждение нашумевшего заседания Совета ректоров белорусских вузов с участием Президента. Очень много вопросов и проблем было поднято, поскольку образование – это стратегическая для любого государства сфера и внимание к ней должно быть повышенным. От того, кого и как мы воспитаем, какие знания вложим, зависит будущее нашей страны и всей белорусской нации. Но я обратил внимание на слова главы государства об учебниках, точнее об учебнике по философии, который не дает ясного понимания студентам. Лукашенко про учебники: такой хлам – ни один студент это не выучит! Читать здесь.

Алексей Дзермант:

И вот тут стоит остановиться подробнее. В советское время философия формировала картину мира гражданина и обучала его познанию. Нужно признать, что философия научного коммунизма все же была внутренне целостной и логичной. А сегодня философия как дисциплина в вузе должна объяснять и обосновывать ценности и принципы идеологии белорусского государства. К сожалению, после распада Союза программы преподавания философии, чаще всего с подачи западных фондов, основывались на западных шаблонах. Все они заточены на западные ценности, мировоззрение и образ жизни. В гуманитарных науках мы впали в критическую зависимость и надо от нее избавляться, добиваться суверенитета и заниматься импортозамещением в сфере идей и смыслов. За последнее время резко сократилось количество часов на преподавание философии и других гуманитарных дисциплин. Дисциплины засунуты в блоки, и результат получается очень поверхностным. А ведь гуманитарные науки как раз и формируют мировоззренческие основы личности молодых людей. Это именно то, на что нужно обратить внимание в идеологической работе.