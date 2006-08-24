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"Запад" и "Малиновку" свяжет троллейбусная линия

24 августа 2006 14:55
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В столице по улице Горецкого проведут троллейбусную линию. Пока добраться из одного микрорайона в другой можно фактически только двумя автобусными маршрутами. Количество пассажиров в этой части города уже достигло нормы, которая позволяет строить троллейбусную линию. Кроме того, при наличии прямого беспересадочного маршрута пассажиры из "Малиновки" смогут доехать к станциям метро именно в сторону микрорайона "Запад". Первый этап сооружения троллейбусной линии по улице Горецкого, от Одинцова до Шаранговича, начнется уже в этом году. А ввести ее в строй полностью планируется в 2007-ом.
# общество

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