"Запад" и "Малиновку" свяжет троллейбусная линия

В столице по улице Горецкого проведут троллейбусную линию. Пока добраться из одного микрорайона в другой можно фактически только двумя автобусными маршрутами. Количество пассажиров в этой части города уже достигло нормы, которая позволяет строить троллейбусную линию. Кроме того, при наличии прямого беспересадочного маршрута пассажиры из "Малиновки" смогут доехать к станциям метро именно в сторону микрорайона "Запад". Первый этап сооружения троллейбусной линии по улице Горецкого, от Одинцова до Шаранговича, начнется уже в этом году. А ввести ее в строй полностью планируется в 2007-ом.