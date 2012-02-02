Занятия в школах приостановлены в Могилевской, Гомельской, Витебской и Минской областях

В связи с усилением морозов в некоторых белорусских школах начались внеплановые каникулы. Такую рекомендацию накануне дал Минздрав. Причем в регионах решение об отмене занятий принимают самостоятельно.



С этого дня они приостановлены в трех районах Могилевской области – Глусском, Белыничском и Кировском. В трех районах Гомельской области: в Кормянском – для 1-6 классов, в Добрушском – для начальной школы, а в Светлогорском – в 16 сельских учебных заведениях, где организован подвоз детей. На Витебщине ученики младших классов остаются дома в Поставском районе. В ближайшие дни здесь ожидается понижение температуры до минус 28. Накануне внеплановые каникулы начались в шести районах Минского региона.



Занятия в школах могут отменить, если минус уйдет за отметку в 25 градусов и ниже. В эти дни все учреждения образования будут работать в обычном режиме. И если даже один ребенок придет в школу, например, родителям не с кем оставить его под присмотром, то ему уделят внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.