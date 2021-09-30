Занятия математикой могут быть захватывающими. Посмотрите, как STEM-центр в Могилёве помогает в игровой форме освоить программирование

Новости Беларуси. Педагоги Могилевской области учатся современным образовательным технологиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шагать в ногу со временем им помогает STEM-центр, который работает на базе областного института развития образования. STEM – это создание стойких логических связей между дисциплинами. Сейчас в школьной программе предметы четко разделены, новаторский педагогический подход поможет найти в них общее и сократить разрыв между теорией и практикой.

Юлия Сухан, начальник центра развития регионального образования Могилевского областного института развития образования:

Живя в мире цифровых технологий, педагог просто не имеет права быть неосведомленным в этой области. А так как он является примером для своих учеников, то чего-то не знать просто не имеет права. И здесь мы ликвидируем эту безграмотность для педагогов, чтобы они, приехав в школы, «заразили» своим энтузиазмом, этими новшествами своих учеников.

Специальная лаборатория похожа на игровую зону и оснащена оборудованием, которое дает возможность изучать основные принципы программирования. Важная цель STEM-образования – развивать интерес к точным наукам и доказать, что занятия математикой и физикой могут быть захватывающими.

Cофия Бельская, жительница Могилева:

Я создала в программе робота с помощью «Лего» и программы. Его зовут Вася. Он умеет ездить вперед и назад. Создавать его было не сильно сложно, но подумать тоже надо было.

Валентина Коваленко, начальник отдела информационных технологий в образовании Могилевского областного института развития образования:

Да, глубокий смысл есть. Даже если мы посмотрим на эти игровые наборы, они позволяют, используя игровые технологии, приобщиться к более глубоким мыслям, к развитию алгоритмического мышления, к изучению основ математики, физики, биологии, но при этом дети еще не вникают в сложные понятия. Они изучают это на простых вещах. То есть они уже готовы оперировать этими сложными определениями. Еще не используют, но уже понимают, как это все работает, «дружит» между собой и как применяется в жизни.