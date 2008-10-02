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Занятия для учеников средней школы села Беляевка Оренбуржской области возобновят уже в понедельник

02 октября 2008 10:48
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Учащихся 6-11 классов будут на спецавтобусах возить в школу соседнего села.

Пятиклассников переведут в здание начальной школы в Беляевке. С самого утра родители учеников этой школы вышли на стихийный митинг.  Здание в которой обучаются их дети, построили гораздо раньше, чем здание, рухнувшее накануне. Напомню, трагедия произошла в разгар учебного дня. После демонтажа окон стали трескаться стены здания. Несущие конструкции обрушились до того, как все ученики успели покинуть школу.

Жертвами трагедии стали пять девушек. Четыре школьника получили ранения. Этим утром стало известно  о смерти  классного руководителя школьников - завуча школы. Минувшей ночью она покончила с собой.  Завтра в регионе объявлен траур. Тогда же пройдут и похороны погибших.

# общество

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