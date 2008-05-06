Занимаясь строительными работами на участке житель Брестской области раскопал кувшин с серебром

Найденные сокровища счастливчик честно передал государству. Согласно закону ему причитается 25 % от стоимости обнаруженного.

Остров сокровищ. Так шутливо называет свой двор Евгений. Неделю назад он начал здесь строительные работы. Но что найдет глиняный кувшин, доверху наполненный старинными монетами, не ожидал.



Общий вес находки более 1,5 килограммов. В кувшине было спрятано 84 серебряника. Они хорошо сохранились: их номинал и год чеканки отчетливо видны. Самая старая монета датируется 1807 годом, самая молодая – 1844. В основном рубли периода правления императора Александра I. Часть серебряников времен Николая I.



В коллекции так же монеты, которые были отчеканены специально для польских территорий, входящих в состав Российской Федерации. Стоимость клада в современных деньгах пока не определена. Как обещают, награду счастливчик обязательно получит. Согласно закону, после оценки находки он может рассчитывать на сумму, равную четверти ее стоимости.



Для самой Малориты это второй за последние 50 лет клад. Как предполагают историки, на этот раз Евгений нашел чью-то "заначку". В этих местах в середине 19 века жили довольно богатые люди. Не исключено, что зажиточный человек так откладывал на черный день. Теперь находку смогут оценить посетители Брестского краеведческого музея.