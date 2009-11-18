Зампрокурора: Интимные отношения с человеком, которому нет 16 лет, наказуемы

Но и психологи считают, что ранняя физиологическая близость может иметь самые тяжелые последствия, так как на каждом возрастном этапе развития у человека формируются определенные психические функции.

Анна Симоненко, психолог минского городского клинического детского психоневрологического диспансера:

— Физиологически девочки–подростки сегодня развиваются интенсивно, но вот их психологическое развитие никак не поспевает за пышными формами. Они не готовы взвалить на себя груз ответственности взрослой жизни. К нам часто за советом и помощью обращаются 14–летние девочки, которые встречаются с парнями постарше. Они говорят о том, что влюблены, но не готовы к физической близости, на которой настаивает друг. И не знают, как отказать, чтобы при этом не потерять возлюбленного. Для девочек в 14 лет большее значение имеют эмоции и чувства, а для 18–летних парней — сексуальные отношения. Редко в подростковом возрасте случается настоящая взаимная любовь с присущим взрослым чувством ответственности за другого человека.

Ольга Пересада, профессор кафедры акушерства и гинекологии БелМАПО:

— По данным ученых–медиков, примерно 12 процентов молодых белорусок лишаются невинности в возрасте до 16 лет. К счастью, тех, кто в 15 лет беременеет, относительно немного. Беременность в подростковом возрасте всегда случайная. Молодой организм, как правило, не готов к такой нагрузке, поэтому велик риск различных осложнений.

Андрей Никольский, заместитель прокурора Ленинского района Минска:

— Закон определенно гласит, что интимные отношения с человеком, которому нет 16 лет, наказуемы. Эта статья Уголовного кодекса направлена на защиту нравственности и психологического состояния подростка. Определенный законом максимум — 5 лет лишения свободы. И незнание закона никого от ответственности не избавляет.

По мнению специалистов, интимную жизнь лучше начинать не раньше 18 лет, когда проходят основные этапы формирования личности. Кроме того, психологические исследования показывают, что ранний сексуальный опыт, особенно у девушек, чреват некоторыми психическими нарушениями, например депрессией, пишет «СБ Беларусь-сегодня».