Зампредседателя Совета Республики Анатолий Исаченко 5 февраля проведёт личный приём граждан

Новости Беларуси. В Совете Республики продолжается практика личных приемов. Очередную встречу с гражданами 5 февраля проведет Анатолий Исаченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прием будет проходить с 14 до 17 часов дня в Колодежском сельском исполнительном комитете в Червенском районе. На встречу могут попасть также индивидуальные предприниматели и представители юридических лиц. В ходе приема граждан будет организована онлайн-трансляция в социальных сетях.