Прямой эфир

Зампредседателя Совета Республики Анатолий Исаченко 5 февраля проведёт личный приём граждан

05 февраля 2021 06:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Совете Республики продолжается практика личных приемов. Очередную встречу с гражданами 5 февраля проведет Анатолий Исаченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зампредседателя Совета Республики Анатолий Исаченко 5 февраля проведёт личный приём граждан-1

Прием будет проходить с 14 до 17 часов дня в Колодежском сельском исполнительном комитете в Червенском районе. На встречу могут попасть также индивидуальные предприниматели и представители юридических лиц. В ходе приема граждан будет организована онлайн-трансляция в социальных сетях.

# Прием граждан # общество # Анатолий Исаченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Всё по санитарным правилам? Проверили, как в Воложинском районе соблюдают масочный режим
04 февраля 2021 21:27

Всё по санитарным правилам? Проверили, как в Воложинском районе соблюдают масочный режим

В Минске защитную маску можно купить в любой аптеке. Цена от 20 копеек до 1 рубля
04 февраля 2021 21:12

В Минске защитную маску можно купить в любой аптеке. Цена от 20 копеек до 1 рубля

«Уже второй раз». Почему в Гродно жители одного из домов вышли на помощь коммунальщикам?
04 февраля 2021 21:11

«Уже второй раз». Почему в Гродно жители одного из домов вышли на помощь коммунальщикам?