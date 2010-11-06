Замминистра транспорта и коммуникаций Беларуси: Нам придется повышать стоимость проезда в городском транспорте хотя бы до 1000 рублей

На прямой линии с губернатором Брестской области в конце октября большинство брестчан говорили о том, как им сложно добраться из одной точки не самого большого города в другую. И это несмотря на заметно обновленный в последнее время парк автобусов и троллейбусов. В ситуации срочно вынужден был разбираться председатель облисполкома. Он провел по этому поводу экстренное рабочее совещание с участием всех заинтересованных должностных лиц.

Константин Сумар, председатель Брестского облисполкома:

Такого безобразия с перевозкой людей я не видел никогда. Служб нагородили, начальников хватает, а толку нет.

Ежедневно около 15 процентов всех городских автобусов не выходят на линии. Только за сентябрь было сорвано свыше 7 тысяч рейсов. И главная причина, как выяснилось, не в недостатке техники, а в дефиците водительских кадров и в плохой организации работы, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Вечерний Брест». Мэр Бреста Александр Палышенков пообещал: горисполком примет самые жесткие меры, в том числе кадровые, если они понадобятся.

Навести порядок в сфере пассажирских перевозок предстоит уже в самое ближайшее время – таково требование губернатора, который указал конкретные сроки – максимум два месяца.

- Надо организовать работу так, чтобы автобусы ходили по расписанию. Мне трудно сказать, почему этого не происходит. В мою бытность за 12 лет автопарк получил всего 4 новых автобуса, сейчас в год получают по 10 и более машин, - рассказал Александр Шишко, заместитель министра транспорта и коммуникаций, двенадцать лет руководивший Брестским автобусным парком, пять лет возглавлявший администрацию Московского района Бреста, в интервью «Вечернему Бресту». - Значит, дело в организации работы. Значит, надо посмотреть, все ли там на месте руководители. Полагаю, городские власти разберутся и помогут наладить нормальную работу

Александр Шишко, заместитель министра транспорта и коммуникаций:

Может быть, я сейчас выскажу непопулярные мысли, особенно в свете нынешних разговоров о либерализации, но без этого мы все равно никуда не двинемся. Нам придется, во-первых, повышать стоимость проезда в городском транспорте хотя бы до 1000 рублей и, во-вторых, наводить порядок с маршрутными такси. Я ничего не имею против частных перевозчиков, но контроль за ними ослаблять нельзя. Лицензироваться этот вид деятельности, несомненно, должен, потому что страдает не только качество перевозок, но и безопасность. Весь мир идет по пути увеличения числа автобусов и сокращения микроавтобусов. Потому что это позволяет уменьшать пробки и улучшать экологическую обстановку в городах. Между городами – да, пусть себе ездят эти «бусики». Но в городской черте надо наращивать количество автобусов большой вместимости. И рано или поздно мы к этому придем.

Жители Бреста крайне недовольны работой общественного транспорта