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  • Замглавы администрации Советского района Минска: 1500 человек выражают свою солидарность с теми, кто уже пришел на досрочное голосование и с теми, кто придет выразить свое мнение

Замглавы администрации Советского района Минска: 1500 человек выражают свою солидарность с теми, кто уже пришел на досрочное голосование и с теми, кто придет выразить свое мнение

22 марта 2014 18:38
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Новости Беларуси. По-настоящему праздничная атмосфера царила 22 марта в Советском районе Минска. Там с размахом отмечали сразу два события: 76-лет со дня образования этой территориальной единицы, ну и, конечно же, выборы в местные советы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Волкова, заместитель главы администрации Советского района Минска:
Здесь находятся порядка 1500 человек. Это студенты, педагоги, жители района, предприятия. Они выражают свою солидарность с теми, кто уже пришел на досрочное голосование и с теми, кто придет выразить свое мнение.

Жители Минска:
Так хочется, чтобы в Республике Беларусь все таки кто-то стоял за народом. Кому можно поручить свое мнение. Мне кажется, это важно для каждого – кого же выберут. Потому, что это будет первый человек, близкий к власти.
Очень важно всем высказать свое мнение, отнестись к этому серьезно. Хочется призвать наш белорусский народ к миру и созиданию.
Голосовать всем обязательно! Это очень важно – выбрать хороших людей, чтобы руководили нашим государством. Чтобы жизнь наша была прекрасной и замечательной! Все на выборы!

# общество # Выборы в Беларуси

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