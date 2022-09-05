Заметки на полях после урока от Первого ещё расставляют. Историки и учителя соберутся в студии ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Началась вторая школьная неделя, а заметки на полях после первого урока от Первого еще расставляют. Сноски по каждому лекционному пункту сделают и 5 сентября в вечернем прайм-тайме на СТВ.
Новости Беларуси. Началась вторая школьная неделя, а заметки на полях после первого урока от Первого еще расставляют. Сноски по каждому лекционному пункту сделают и 5 сентября в вечернем прайм-тайме на СТВ.
Почему история Беларуси – предмет как никогда актуальный? Какие моменты из национального прошлого не подлежат двусмыслию? Есть ли сейчас крен исторической науки у нас и в мире? И как переплетается новейшее время с другими периодами?
Историки, политические эксперты, школьники, учителя, авторы учебников соберутся в студии ток-шоу «По существу» и в прямом эфире проведут исторический контрольный разбор.
Включайте СТВ в 18:30 и присоединяйтесь к онлайн-дискуссии.