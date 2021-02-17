Заместитель премьер-министра Беларуси назвал главную задачу в системе образования после ВНС

Новости Беларуси. Каждый третий белорус учится. К такому выводу пришли в Минобразования. 17 февраля там подвели итоги 2020 года и наметили перспективы на ближайшую пятилетку. Акцент, конечно, на развитии личности, внедрении инноваций и подготовке кадров под потребности экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во многом будущее отечественного образования определят предложения, которые прозвучали на VI Всебелорусском народном собрании. Это и знакомство с абитуриентами не только с помощью ЦТ. Будут это характеристики со школы или собеседование с учениками – педагогическому сообществу еще пока предстоит решить. В Минобразования заверили: каких-то кардинальных шоковых мер приниматься не будет. Корректировка во время вступительной приемной кампании ожидается, но несущественная. Школьникам дадут время подготовиться к испытаниям.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Приняты соответствующие программные документы, ведется корректировка учебных планов, учебных программ. И самая главная наша задача – обеспечить реализацию тех установок, которые были на VI Всебелорусском народном собрании в плане развития высшего образования, в плане молодежных аспектов – в воспитании нашего студенчества, учащихся средних специальных учебных заведений, работы в школе, патриотического воспитания. Министр образования Беларуси: это ненормально, когда на бюджете набираем небольшую группу, а на внебюджете в пять раз больше