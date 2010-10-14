Заместитель Премьер-министра Беларуси: Государство никогда не экономило на семье

14 октября в Республике Беларусь отметили День матери. Праздничные мероприятия, посвященные этой дате, проходили на протяжении всей недели. Концерты, встречи и чествования. Всем многодетным мамам направили поздравительные открытки от главы государства.

Этот праздник является данью глубокого уважения и преклонения перед женщиной-матерью, труженицей и хранительницей семейного очага. Из года в год возрастает роль женщин в политической и социально-экономической жизни Беларуси. Приумножение населения страны, всесторонняя поддержка материнства и детства, увеличение числа многодетных семей — наиважнейшие задачи государства. Отметил Президент Беларуси в своем поздравлении с Днем матери.

Марина Лабуть, домохозяйка:

Задумались о вопросах демографии, когда родили третьего ребенка. Рожали мы, конечно от большой любви с мужем. Может быть, мы и не планировали бы третьего ребенка как-то, если бы не видели, что государственная поддержка очень сильная. На высоком уровне задумываются о таких семьях.

Елена Махнач, представитель ОО «Белорусский союз женщин»:

Это было поздравление не только для многодетных. Одна семья получила поздравления. Это настроение разошлось друзьям, знакомым. То есть, вот эта радость, которая переполняла, умножилась в много раз.

Государство никогда не экономило на семье, и этот вопрос находится под пристальным вниманием главы государства и правительства. Такое мнение высказал заместитель Премьер-министра Беларуси на торжественном приеме, посвященном Дню матери. На это ставшее уже традиционным мероприятие приглашены 25 женщин из всех регионов страны. Это представители органов власти, общественных организаций, работницы сельхозпредприятий, учителя, медики, домохозяйки.

Вице-премьер от имени правительства заверил, что государство будет и впредь делать все возможное, чтобы жизнь женщин в нашей стране стала лучше и в материальном, и в духовном плане.

Поздравления и слова признательности в адрес самых дорогих и важных в нашей жизни людей звучали 14 октября и в городской ратуше. Здесь ордена матери вручили 17 минчанкам. Эти героини сегодняшнего дня родили и вырастили пять и более детей. У Светланы Пискун их и вовсе – 10, мальчишек и девчонок – поровну. Главное, утверждает женщина, воспитывать детей нужно с большой любовью и нежностью. И это легко, когда есть уверенность в завтрашнем дне.