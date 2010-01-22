Замдиректора «Белтехосмотра» рассказал, как правильно выбрать автошколу

Зависит ли статистика ГАИ от уровня подготовки в автошколах? Об этом и не только мы поговорим с нашим гостем. У нас в студии заместитель директора унитарного предприятия «Белтехосмотр» Михаил Свистун.

Каково положение дел в автошколах? Соответствует ли уровень подготовки всем требованиям?

Сегодня такая услуга, как подготовка водителей, подлежит обязательной сертификации в Национальной системе подтверждения соответствия. Поэтому все школы, которые получили сертификат соответствия, в целом на должном уровне оказывают услуги по подготовке водителей транспортных средств.

Что, в основном, показывают проверки?

Качество подготовки водителей может повлиять на дорожную безопасность. Действуют процедуры приостановки набора групп, приостановки действия сертификата, а также решения об отмене его действия.

Успех подготовки водителя напрямую зависит от профессионализма инструкторов. По какому принципу эти люди набираются в автошколы?

Требования к преподавателю автошколы изложены в соответствующих нормативных документах. Преподаватель должен иметь среднее специальное или высшее техническое образование. Не менее одного раза в три года ему нужно проходить повышение квалификации (по 80-часовой программе) в соответствующих учреждениях образования, имеющих лицензию на образовательную деятельность и положительное заключение органов сертификации.

Учебный процесс в автошколах курирует Минтранс, а уровень подготовки оценивает ГАИ. Не возникает ли тут межведомственные недоразумения?

У нас каких-то противоречий не возникает. Работаем мы в очень тесном контакте, ведь мы занимаемся общим делом. Основная задача, как подразделений ГАИ, так и Минтранса и нашего предприятия, – повысить безопасность дорожного движения.

Чем же руководствоваться при выборе автошколы?

Во-первых, выбрав автошколу, будущий курсант должен придти туда и узнать, имеет ли она сертификат подтверждения соответствия, какой период его действия. Ведь минимальный срок обучения на категорию «В» – три месяца. Не получится ли так, что срок действия этого сертификата в процессе обучения и сдачи экзаменов закончится.

Во-вторых, человек должен ознакомиться с условиями обучения. Ему нужно узнать, насколько современны компьютерные классы, используются ли в образовательном процессе компьютеры, какие имеются учебные автомобили (я имею в виду марку и года выпуска).

Конечно, желательно услышать отзывы ваших знакомых, которые уже учились в этой автошколе. Сегодня в Интернете идет бурное обсуждение на тему выбора школы, даются даже конкретные фамилии: не попадайте к такому-то мастеру, не идите в такую-то автошколу. Информация органов по сертификации конфиденциальна, поэтому выбирайте школу с учетом этих условий.