Залпы орудия у стен Брестской крепости сегодня в четыре утра известили о начале войны

На рассвете 22 июня 1941 года войска фашистской Германии напали на Советский Союз.

С первого дня войны Беларусь стала ареной самых крупных битв. Первыми удар принял гарнизон Брестской крепости. Отныне эта дата отмечается как День памяти жертв Великой Отечественной войны. По традиции у стен Брестской крепости на рассвете прошел митинг- реквием.

О прибытии Поезда - Памяти на Брестском вокзале объявляют один раз в год. Специальным рейсом "Москва — Минск — Брест" в час ночи прибыло 400 человек. Пассажиры поезда- ветераны Великой Отечественной войны, а так же представители молодежного движения российской столицы. 1000 километров — это не расстояние перед лицом истории, отмечает Вениамин Александрович. 10 лет подряд ветеран преодолевает путь из Москвы до Бреста, чтобы встретить этот рассвет у стен легендарной крепости.

Петр Павлович всегда приходит за час до начала памятных мероприятий. 22 июня вновь накатывают воспоминания. Когда началась война, ему было всего 12 лет. В 1940 году его забрали в первый в Советском Союзе взвод юных музыкантов. А в апреле 41-го мальчишек привезли Брестскую крепость, выдали им командирское обмундирование, и они два месяца гордились своим новым "статусом". Потом началась война.

В 4 часа утра у Тереспольских ворот предрассветную тишину Брестской крепости вновь разорвали громкие артиллерийские раскаты. Виртуальное путешествие в грозовой рассвет - начало традиционного митинга — реквиема.

Войска фашистской Германии внезапно напали на Советский Союз. Гарнизон Брестской крепости принял первый удар вермахта. Гитлер намеревался взять крепость за 8 часов. Но защитники легендарной фортеции без воды, пищи и боеприпасов еще на протяжении нескольких недель держали оборону. В память о героях сегодня на берегу пограничного Буга звучали залпы оружейного салюта, а на воду были спущены венки со свечами.

Все происходящее этим утром станет прологом фильма о защитниках Брестской крепости. Совместный белорусско-российский проект стартовал сегодня.

Сотни людей провели сегодняшнюю ночь без сна - в знак памяти о тех, чьи жизни разом изменились в такой же день 22 июня. И хотя мы живем уже в другом веке. Но 22 июня 1941 года забыть нельзя. Как и всех тех, благодаря кому сегодня вот уже в 63 раз мы встречаем мирный рассвет.