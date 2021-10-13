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Заложат аллею и поздравят мам защитников. Какие мероприятия проводят в Беларуси в преддверии Дня матери?

13 октября 2021 07:27
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Новости Беларуси. Один из самых трогательных и любимых праздников белорусы отметят уже 14 октября. А пока, в преддверии Дня матери, проходит неделя, посвященная этой дате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заложат аллею и поздравят мам защитников. Какие мероприятия проводят в Беларуси в преддверии Дня матери?-1

Расписан практически каждый день – это многочисленные акции, круглые столы, тожественные приемы. Без внимания не остаются даже те, кто едва ощутил радость материнства, их посещают с поздравлениями в роддомах, не говоря уже о тех, кого наградят почетным орденом Матери. Это одно из ключевых событий предстоящего праздника.

Заложат аллею и поздравят мам защитников. Какие мероприятия проводят в Беларуси в преддверии Дня матери?-4

Слова благодарности прозвучат в адрес женщин, которые воспитывают приемных и детей с инвалидностью, а также тех, кто подарил нам защитников. В честь матерей появятся памятные аллеи. Например, 13 октября одну из таких заложат в Слуцке. А Белорусский союз женщин в открытом диалоге еще раз подчеркнет важность значения матери.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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