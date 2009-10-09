Залахвеньский агрофэст стартовал сегодня на Могилевщине

Наметить дальнейшие перспективы развития сельского отдыха под Быхов приехали историки, краеведы, представители власти.

Стремительно возрастает популярность агроэкотуризма. Причем, сельский отдых пользуется спросом не только у белорусов - к нам едут немцы, итальянцы, французы, поляки.

Количество агроусадеб в Могилевской области увеличивается с каждым месяцем. Меньше года назад их было всего 16, сегодня - уже 67. Беларусь привлекает не только своей природой - народными промыслами и самобытной культурой.

Хозяин одной из агроусадеб, Михаил Дудиков, показывает местные достопримечательности . История - прямо возле его усадьбы. По этой части Днепра в 9 веке проходил древнейший торговый путь «из варяг в греки». Сегодня это место облюбовали иностранцы. Для любителей рыбалки здесь имеются щука, сом, судак. Для охотников тоже простор немалый: есть и кабаны ,и лоси,и косули. На ближайшие месяцы сельский отдых у Михаила расписан. Завтра он ждет польскую делегацию, в очереди - молдаване и австрийцы, которые будут отдыхать здесь в третий раз.

- Это одно из самых перспективных и поддерживаемых государством направлений. Даже указ по агротуризму планируется, и будет продлен еще на 10 лет. За этим видом туризма будущее, - заявил Виктор Степанов, заместитель начальника управления физической культуры, спорта и туризма Могилевского облисполкома.

Опыт Могилевской области показывает: агроэкотуризм в Беларуси может и должен развиваться. Над тем, чтобы сельский отдых и дальше был популярен среди иностранцев, работают краеведы, историки, представители турфирм и органов власти. Именно они и разрабатывают туристические маршруты.

Еще один местный краевед, Виктор Кулешов разработал свой маршрут для иностранных гостей: от Сорочино до Баркалабово. Остатки замка середины 16 века и монастырь начала 17 -мимо такого пройти будет сложно, уверен Виктор Фомич.

В целом, популярность сельского отдыха растет .Агроэкотуризм - это не только создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций в село. Это дополнительные доходы в бюджет страны.