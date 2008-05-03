"Зал истории, доблести и славы" открыт в управлении КГБ по Минску и Минской области

В музее представлены этапы развития минского управления Комитета госбезопасности, история которого берет свое начало в 1917 году.

Посетители смогут увидеть образцы формы одежды и спецооружения, а также награды, переданные ветеранами комитета на хранение, уникальные документы и изъятые при попытке вывоза за рубеж иконы. Весь музей уместился почти на семидесяти квадратных метрах. В ближайшее время его планируют расширить. Кроме того, готовится выставка об истории шифровальной связи и управления военной контрразведки.

Открытие экспозиции приурочили к годовщине начала Великой отечественной. В формате "КГБ говорит и показывает" ветераны спецслужбы у стендов музея вспомнили некоторые эпизоды из истории ведомства. Вторая мировая, война в Афганистане, трагедия в Чернобыле. По долгу службы они бывали везде и всегда рисковали жизнью. На сегодняшнюю экскурсию в музей пришла и Евгения Артемовна – дочь первого начальника Минского управления Комитета – Василевского. Чекист погиб в 41-м, через несколько месяцев после вступления в должность. Здесь его памяти посвящен целый стенд.

Среди уникальных документов и восстановленного обмундирования, особое место занимают личные вещи чекистов. Именно эти детали и вырисовывают настоящий образ бойца невидимого фронта.

Мастерами на все руки были и враги чекистов – нелегалы, шпионы и фальшивомонетчики. Только их спецсредства и поддельные доллары теперь экспонаты музея. А неподдельный интерес – к историческим операциям спецслужбы.

Однако что можно, обязательно будет выставляться. Показанные сегодня экспонаты – лишь десятая часть того, что удалось собрать в минском управлении. Готовится чекистами выставка об истории шифровальной связи, книга о контрразведчиках. И хотя расширять степень допуска в музей не планируется, быть ближе к народу бойцы невидимого фронта обещают.