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Закрывается сезон весенней охоты на пернатых

10 мая 2007 08:16
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Однако перерыв у любителей охоты будет недолгим: уже с 15 мая можно будет охотиться на самцов косули и на кабана.В течение всего года разрешена охота на волка, численность которого в последние годы возросла. Напомню, Указом главы государства от 4 мая внесены изменения и дополнения в Правила охоты. В частности, увеличено количество дней охоты на диких копытных, разрешено использование некоторых пород собак для розыска добытой дичи. К слову, в Беларуси охота разрешена на 53 вида диких животных, в том числе на 22 вида млекопитающих и 31 вид птицы.
# общество

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