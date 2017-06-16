Закрытие движения по улице Куйбышева, чемпионат по профессиональной флористике и селфи с едой: новости Минска 16 июня

Новости Беларуси. Зачем закрывают движение на одном из участков улицы Куйбышева, где в Минске устроить гастрономический селфи-тур и кто вырастил цветы на деревьях в Ботаническом саду.

На каких рынках Минска можно устроить селфи-тур, почему временно перекроют улицу Куйбышева и, кто вырастил цветы на деревьях в Ботаническом саду.

Улицу Куйбышева закрывают на ремонт. Планировать маршруты придется с 17 июня.

На участке от Сурганова до Веры Хоружей уже начали перекладывать бордюры и пешеходные дорожки. На этой площадке работает спецтехника.