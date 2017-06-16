Закрытие движения по улице Куйбышева, чемпионат по профессиональной флористике и селфи с едой: новости Минска 16 июня
Новости Беларуси. Зачем закрывают движение на одном из участков улицы Куйбышева, где в Минске устроить гастрономический селфи-тур и кто вырастил цветы на деревьях в Ботаническом саду.
На каких рынках Минска можно устроить селфи-тур, почему временно перекроют улицу Куйбышева и, кто вырастил цветы на деревьях в Ботаническом саду.
Улицу Куйбышева закрывают на ремонт. Планировать маршруты придется с 17 июня.
На участке от Сурганова до Веры Хоружей уже начали перекладывать бордюры и пешеходные дорожки. На этой площадке работает спецтехника.
С 17 июня здесь ограничат движение автомобилей. На работу у дорожников уйдет почти два месяца. На это время здесь поменяется движение общественного транспорта. На смену 29 троллейбусу пустят временный автобус.
Заселфиться с огурцом или продавцом. Главный рынок Минска снял табу на фотосъемку.
Пожалуй, самые вкусные снимки получаются на рынках. Фото с капустой – без проблем, с фермером – аналогично. Соблюсти нужно всего одно условие – дать возможность модели привести себя в порядок. В кадре могут оказаться также администраторы, дворники и грузчики.
Цветы как инструмент искусства. Чемпионат по профессиональной флористике открылся в Ботаническом саду.
Эпатаж и простота – международный цветочный форум собрал самых смелых художников пятый год подряд. Мастера из Беларуси, России, Финляндии и Узбекистана борются за «Васильковую корону».
В ярком первенстве художники тонко вплетают цветы в современную моду и дизайн. Окончательной версией живых шедевров можно будет увидеть 17 июня.
Галина Валицкая, ландшафтный архитектор Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси:
Будет дефиле манекенщиц, которые во время нашего заключительного праздника будут демонстрировать эти работы прямо на себе на площадке перед оранжереей Ботанического сада.