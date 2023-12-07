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Законопроект по вопросам борьбы с терроризмом рассмотрят в первом чтении

07 декабря 2023 06:27
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Чем больше мы хотим жить в мирном суверенном государстве, тем сильнее должны быть. Это аксиома, о которой говорил Президент в Послании белорусскому народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Законодательное обеспечение национальной безопасности в Беларуси совершенствуется.

Законопроект по вопросам борьбы с терроризмом рассмотрят в первом чтении-1

Сегодня, 7 декабря, депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о борьбе с терроризмом. В этом вопросе не может быть временных послаблений. Национальная безопасность, жизнь и здоровье наших граждан. Задача государства – защитить эти ценности. На очередном заседании 10-й сессии Палаты представителей в первом чтении депутатам также будут представлены проекты законов «О Президенте Республики Беларусь», об инвестициях, производстве и обороте алкогольной продукции.

Во втором чтении – о госзакупках товаров и страховой деятельности. Совершенствование национальной правовой системы ориентировано на обеспечение устойчивости нашего развития, сохранение согласия в обществе, укрепление суверенитета и безопасности.

# Государственная политика # общество # Фотофакт

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