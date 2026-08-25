Законопроект о цифровом белорусском рубле готовится ко второму чтению

Белорусский цифровой рубль все ближе. Сегодня, 25 августа, в Палате представителей Национального собрания обсуждали законопроект, который узаконит третью форму национальной валюты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее проект документа «Об изменении законов по вопросам цифрового белорусского рубля» рассмотрел депутатский корпус на третьей сессии по инициативе правительства страны. Сейчас корректировке подлежат 5 кодексов и 8 законов. Главная цель – распространить на цифровой счет все возможности, которые есть для обычных денег.

Так, законопроект расширяет права Нацбанка по созданию правовой базы для цифрового рубля, устанавливает правила ареста счета, взыскания средств или приостановки операций. Сейчас документ дорабатывается ко второму чтению, в его текст уже включены все замечания и предложения заинтересованных сторон.