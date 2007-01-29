Законодательство Беларуси совершенствуется

В силу вступил новый закон Республики Беларусь "О борьбе с коррупцией". В документе существенно расширен перечень лиц, к которым может применяться антикоррупционное законодательство.

В частности, это могут быть члены Совета республики, депутаты местных Советов, кандидаты в президенты или в депутаты. Кроме того, в данный перечень вошли представители руководящего звена негосударственных организаций, преподаватели учебных заведений, медработники и некоторые другие категории. Закон также устанавливает единую систему госорганов, которые будут бороться с коррупцией. Это прокуратура, органы внутренних дел и госбезопасности. Порядок создания спецподразделений по борьбе с коррупцией определяется Президентом.

Поправки в законы о государственной защите детей в неблагополучных семьях в Палату представителей внес Совмин. Закон о принудительном воздействии на хронических алкоголиков и наркоманов, систематически нарушающих общественный порядок, предложено дополнить положениями о направлении нерадивых родителей в лечебно-трудовые профилактории. Оговорена продолжительность трудового отпуска в ЛТП, а также трудоустройство после лечения. Изменениями в Кодексе о браке и семье уточнены условия, при которых дети могут быть отобраны у родителей без лишения родительских прав. "Принципиально важной" в этом документе станет новая правовая норма. Согласно ей, усыновителями, опекунами, попечителями и приемными родителями не могут быть граждане, имеющие судимость за педофилию, изнасилование, убийство и другие подобные преступления. Кроме того, нерадивые родители, отбывающие наказание в колониях, не могут быть досрочно освобождены.