Закон о демографической безопасности приносит плоды

В Беларуси ежемесячное пособие на детей до 3 лет планируется увеличить с 65% до 80% бюджета прожиточного минимума.

Эти изменения предусмотрены новым законопроектом, который сейчас находится на рассмотрении депутатов нижней палаты белорусского парламента. Напомним, что с 1 февраля нынешнего года размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения составляет 170.500 рублей.

Начиная с 2004 года в республике прирост абсолютного числа рождений составил 0,5%, а уже в 2006 этот показатель приблизился к 6,5%. Впервые по итогам прошлого года в стране родилось на пять тысяч человек больше, чем умерло. Общее число новорожденных превысило 96 тысяч человек. Самый большой прирост рождаемости отмечен в Гродненской области, меньший - в Брестской и Гомельской. В минувшем году в республике отмечено и снижение смертности. Причем как среди взрослого населения, так и младенцев. И на 1 января 2007 года численность населения Беларуси составила 9.714.200 человек.

Отметим, что Беларусь стала первой страной в СНГ, принявшей закон о демографической безопасности. В настоящее время в республике разработан проект Национальной программы демографической безопасности, предусматривающий комплекс мероприятий, направленных на увеличение рождаемости и снижение смертности.