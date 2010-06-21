Заключить брак в Минске, по желанию, можно будет в любимом месте города

Затем определят самые желаемые для молодоженов места. Мнение может высказать каждый по телефону горячей линии управления юстиции Мингорисполкома или оставить пожелания в ЗАГСах по месту жительства. Кстати, не только свидетельство о браке, но и о рождении ребенка в самое ближайшее время можно будет получить, к примеру, в историческом центре Минска.
Николай Зеленко, начальник управления юстиций Мингорисполкома:
– Хочется, чтобы это было более торжественно, более значимо. А когда оно проходит с учетом индивидуального пожелания и сценария, или в новой форме – все это создает удобство, память.