Заключить брак в Минске, по желанию, можно будет в любимом месте города

Минчане за две недели выберут любимые уголки столицы для регистрации браков. Специальный мониторинг проводят во всех столичных ЗАГСах.

Затем определят самые желаемые для молодоженов места. Мнение может высказать каждый по телефону горячей линии управления юстиции Мингорисполкома или оставить пожелания в ЗАГСах по месту жительства. Кстати, не только свидетельство о браке, но и о рождении ребенка в самое ближайшее время можно будет получить, к примеру, в историческом центре Минска.

Николай Зеленко, начальник управления юстиций Мингорисполкома:

– Хочется, чтобы это было более торжественно, более значимо. А когда оно проходит с учетом индивидуального пожелания и сценария, или в новой форме – все это создает удобство, память.