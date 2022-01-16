«Заключили около 400 договоров в области образования». Как отношения Беларуси и Китая будут развиваться в 2022-м?

Новости Беларуси. В январе Китай и Беларусь отметят важную дату – 30-летие установления дипломатических отношений. И, как было подчеркнуто, наши страны твердо поддерживают друг друга в защите своих основных интересов, что отражает стратегическую ценность сотрудничества, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О некоторых аспектах взаимодействия наших стран поговорим с Юрием Сенько, послом Беларуси в Китае. Ольга Коршун, СТВ:

Как оцениваете уровень взаимодействия Беларуси и Китая в 2021? И удалось ли найти какие-то новые точки роста?

О развитии отношений Беларуси и Китая Юрий Сенько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:

Невзирая на пандемийный период времени, сегодня наше образование достигло очень высоких результатов. Заключили около 400 различных договоров в области образования. В области культуры также очень продвинулись вперед. В области сельского хозяйства мы достигли результатов. Даже по результатам 2021 года мы имеем рост в области торговли нашими белорусскими сельскохозяйственными продуктами, товарами, рост порядка 40 %. Если брать товары с высокой добавленной стоимостью, то имеем рост около 80 % по сравнению с предыдущим, 2020 годом. Это очень хорошие результаты. И этот успех связан именно с тем, что наши предприятия, учреждения, организации, министерства, ведомства ведут активную работу, связанную с популяризацией различных направлений нашего взаимодействия. Ольга Коршун:

До пандемии страны активно развивали туризм. Сейчас это приостановлено?

О развитии туризма Юрий Сенько:

Беларусь входила в топ стран в допандемийное время, которым Китай уделял внимание с точки зрения туризма. И это очень хорошо. Беларусь сегодня готова создавать и будет создавать (об этом китайская сторона знает) все возможности, чтобы китайские туристы, посещая Беларусь, получили комплекс услуг, связанных с тем, чтобы увидеть прекрасную нашу страну. И получить также оздоровление. Сегодня соглашения, которые подписываются, будут направлены именно на это. Чтобы создать дополнительные условия уже имеющимся в Беларуси в этом направлении. Ольга Коршун:

Четвертое генеральное консульство Беларуси открывается в Гонконге. Как это повлияет на сотрудничество?