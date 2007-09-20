Заканчивается реабилитация клинической больницы №3

20 сентября в столице после реконструкции открылись приемное отделение, диагностическая лаборатория и здание администрации клинической больницы №3. За это время там установили и новое оборудование. В частности, в офтальмологическом корпусе, который откроется на днях, появилась новая аппаратура. Она позволит выполнять весь спектр глазных операций, доступных ранее только в платных клиниках. Окончательный же ввод в эксплуатацию клинической больницы №3 после реконструкции планируется в октябре.