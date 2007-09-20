Прямой эфир

Заканчивается реабилитация клинической больницы №3

20 сентября 2007 11:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
20 сентября в столице после реконструкции открылись приемное отделение, диагностическая лаборатория и здание администрации клинической больницы №3. За это время там установили и новое оборудование. В частности, в офтальмологическом корпусе, который откроется на днях, появилась новая аппаратура. Она позволит выполнять весь спектр глазных операций, доступных ранее только в платных клиниках. Окончательный же ввод в эксплуатацию клинической больницы №3 после реконструкции планируется в октябре.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
20 сентября 2007 11:30

Бангладеш страдает от наводнений

20 сентября 2007 08:41

В Минске состоится заседание коллегии министерств юстиции Союзного государства

20 сентября 2007 08:41

В Беларуси - День таможенника