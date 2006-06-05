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Заходите на сайт Белгосцирка. В октябре

05 июня 2006 14:14
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Всю информации о Белорусском государственном цирке можно будет вскоре получить при помощи домашнего компьютера. Как рассказали в администрации, на сайте, который в настоящее время находится в разработке, разместят сведения по истории Белгосцирка, информацию об артистах, готовящихся цирковых программах. Планируется, что сайт будет иметь и обратную связь: зрители смогут задать артистам интересующие их вопросы, оставить свои пожелания... В перспективе с помощью сайта можно будет заказывать билеты. Предполагается, что сайт Белгосцирка начнет работать уже в октябре этого года.
# общество

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