Загрязненные территории от аварии на ЧАЭС скоро опустеют

В Беларуси переселение граждан из наиболее загрязненных от аварии на ЧАЭС территорий завершится в 2007 году.В настоящее время осталось только 39 семей в Гомельской области, которые имеют право и изъявили желание переехать на новое место жительства. На начало 2006 года было зарегистрировано порядка 370 таких семей. В основном они переезжали в Гомель и Мозырь. Отметим, что главной задачей госпрограммы по преодолению последствий чернобыльской катастрофы является экономическое возрождение и устойчивое развитие пострадавших регионов.