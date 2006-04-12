Заготовка березового сока в пригородных лесах запрещена

Специалисты Минского лесопаркового хозяйства ежедневно составляют по несколько протоколов на нарушителей. Штрафы немалые: от двух до пяти базовых величин.Специалисты из лесхозов для сбора сока выбирают деревья в возрасте 40-50 лет с диаметром ствола не менее 20 сантиметров. В пригородных лесных массивах сбор березового сока запрещен. Лесники говорят: чтобы доказать вину нарушителя, нужно поймать его с поличным, а это не всегда удается. Единственное свидетельство человеческого варварства по отношению к природе - пластиковые бутылки, прикрепленные к израненным березам. По окончанию сбора с берез необходимо снять желобки, закрыть отверстия деревянной пробкой и обязательно замазать их садовым варом, соединенным с живицей, добавив в него 15-20-процентный раствор древесного угля для предупреждения заболеваний деревьев. Те, кто ведет нелегальную заготовку сока, подобными премудростями не пользуются. Поэтому сбор напитка нередко приводит к заболеваниям и гибели деревьев. Желающие собирать березовый напиток могут обратиться в лесничество. Им укажут специально отведенные для сбора сока участки, проведут инструктаж и проконтролируют технологию подсочки.