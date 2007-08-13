Заготовительный сезон в разгаре

В этом году в пункты приема белорусы принесли более 4 тысяч тонн черники. Вскоре начнется сбор брусники и клюквы.

Предприятия потребкооперации собираются закупить у населения не менее 2 тысяч тонн этих ягод. На заготовительный пункт логойская пенсионерка Нина Хмельницкая приходит каждое лето. Когда с грибами, когда с дачным урожаем, а в этом году - с черникой. Дары леса уже принесли хозяйственной Нине Андреевне более миллиона рублей. И себе прибавка к пенсии, и внучке Лере на подарки хватит, радуется женщина.



Есть семьи, которые за счет одной только черники выручили около 10 миллионов рублей. Для этого надо собрать около двух тонн, или 70 килограмм в день. Закупочная цена колеблется от 5 до 6,5 тысяч рублей. Да и такого урожая черники специалисты не припомнят: на заготовительные пункты предприимчивые белорусы принесли более 4 тысяч тонн этой ягоды.

Еще два-три дня - и черника отойдет. Ну а с яблоками в этом году не повезло. В 2006 году по ним был установлен, так сказать, закупочный рекорд - 126 тысяч тонн. Сейчас, говорят специалисты, надо выручить у населения хотя бы 60 тысяч тонн - и то в идеале. В связи с этим приходится спасаться закупкой других даров природы.

Пока закуплено только 120 тонн грибов. Их массового появления ожидают к началу осени. Грибы, а также лесные ягоды, будут отправлены на экспорт в Европу. А редкие в этом сезоне яблоки в полном объеме востребованы отечественной промышленностью. Они пойдут на концентрированный сок для дальнейшего производства продуктов, а также - на традиционные джемы и яблочные пюре. Так что сданные белорусами дары природы вернутся на их же столы.

