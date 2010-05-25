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Загородные детские лагеря Минска должны быть готовы к приему постояльцев до 31 мая

25 мая 2010 06:57
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Высокая температура подгоняет не только родителей, но и контролеров качества. Тем более, что на подготовку к летнему сезону выделено больше 5 миллиардов рублей. Их распределят между собой 38 оздоровительных учреждений в окрестностях белорусской столицы.Впрочем, цель оправдывает средства. Для больше чем 80 тысяч школьников подготовка качества лагерей станет залогом качества их летних каникул. Первых постояльцев они примут уже 31 мая.
# общество

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