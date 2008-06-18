Заглянуть в будущее с оптимизмом!

Белорусским прорицателям не удалось предсказать новые поправки в законе о рекламе.

В парламенте долго не гадали и законодательно запретили пиар услуг экстрасенсов, гадалок, колдунов и гипнотизеров. Более 250 предсказателей, которые до сих пор пользовались рекламными услугами газет, радио и телевидения, рискуют теперь потерять популярность.

Они знают, о чем думает ваш мужчина, они могут помочь принять любое решение, разобраться в семейных тяжбах и неприятностях на работе. По их мнению, им достаточно позвонить. В Беларуси более 250 экстрасенсов, гадалок и колдунов рекламируют свою деятельность на экранах телевизоров и на страницах газет. На днях парламентарии решили законодательно пресечь рекламу "смутного" бизнеса.

В законе о рекламе есть четкий перечень медицинских услуг, пиар которых разрешен. Народное целительство, сглаз, снятие порчи - под эти категории не подпадает. Зачастую стратегии бизнеса астроаркулов, вещунов, гипнотезеров нацелены только на коммерческие цели.

Священник Александр Шимбалев смотрит на небо через подзорную трубу уже больше 20 лет. По образованию он астроном, защитил даже звездную диссертацию. Но ни разу в жизни не составлял себе личный астропрогноз. По одной простой причине – звезды не предсказывают будущее.

Зачастую люди в критических ситуациях готовы пойти на все меры, на помощь приходит внушаемый с телеэкрана эффект успеха. Мастера Таро, ясновидящие и парапсихологи обещают заглянуть в будущее только с оптимизмом.

Два года назад Аня влюбилась. Душевные страдания довели ее до телефонной трубки. В итоге – немыслимые телефонные счета, потраченное время в пустую и несчастная любовь.

Тут к гадалке не ходи. В 21 веке все немного проще. Судя по газетным объявлениям предсказатели прямо по телефону могут погадать на короля и разложить на казенный дом. Эксперимента ради, мы решили проверить реальные способности телефонного ясновидящего.

Первое попавшиеся объявление. Дежурный парапсихолог. Снимает трубку женщина с незамысловатым именем Ирида. Любезно тянет время, ссылается на то, что карты должны подумать. Задав пару личных вопросов, она начинает предсказание.

Этот сеанс, к счастью, оказался положительным. Телефонный мастер Таро нагадала перспективное будущее: карьерный рост, удачный брак, счастье семейное. Набор общих фраз. Но какова цена за оптимистическое будущее остается гадать самому клиенту.

