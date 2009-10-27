Загадочную черную пантеру видели во Франции и Люксембурге

26 октября в полицейский участок Люксембурга позвонила женщина, которая сообщила о том, что по расположенной на юго-западе промышленной зоне города ходит черная пантера.

В район были немедленно высланы несколько патрульных машин с дрессировщиками собак и вертолет для перевозки животных со специальной температурной камерой. Полиция потратила на поиски пантеры несколько часов, но найти животное не удалось.

Ранее было известно о появлениях черной пантеры на северо-востоке Франции, неподалеку от Бельгии. По сведениям французского бюро по делам охоты и диких животных, найденные в местах предположительного появления следы действительно принадлежат крупному животному из семейства кошачьих.

Пока ни один цирк или зоопарк не сообщили о пропаже черной пантеры. По версии полиции, она может быть сбежавшим домашним животным, информирует БЕЛТА.