Зафиксировано второе за месяц нарушение госграницы Беларуси в воздушном пространстве

Новости Беларуси. Очередной инцидент на белорусско-польской границе. Ночью 29 апреля в районе деревни Козловичи зафиксировано уже повторное в течение месяца нарушение госграницы в воздушном пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спустя минуту вертолет-нарушитель Ми-24 покинул территорию нашей страны. Воздушное судно сопровождалось средствами ПВО.

30 апреля в связи с инцидентом в наше оборонное ведомство был вызван военный атташе при польском посольстве. Белорусская сторона потребовала проведения разбирательства по данному факту. Сегодня польское командование подтвердило факт нарушения границы, сообщив, что оно было «непреднамеренным, случайным и недолгим». Однако никаких пояснений по факту предыдущего аналогичного инцидента – 12 апреля – до сих пор не последовало.