Прямой эфир

Зафиксировано второе за месяц нарушение госграницы Беларуси в воздушном пространстве

30 апреля 2021 14:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Очередной инцидент на белорусско-польской границе. Ночью 29 апреля в районе деревни Козловичи зафиксировано уже повторное в течение месяца нарушение госграницы в воздушном пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спустя минуту вертолет-нарушитель Ми-24 покинул территорию нашей страны. Воздушное судно сопровождалось средствами ПВО.

Зафиксировано второе за месяц нарушение госграницы Беларуси в воздушном пространстве-1

30 апреля в связи с инцидентом в наше оборонное ведомство был вызван военный атташе при польском посольстве. Белорусская сторона потребовала проведения разбирательства по данному факту. Сегодня польское командование подтвердило факт нарушения границы, сообщив, что оно было «непреднамеренным, случайным и недолгим». Однако никаких пояснений по факту предыдущего аналогичного инцидента – 12 апреля – до сих пор не последовало.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это нужно, это мой долг». Эти призывники получили повестки в армию и поделились своими эмоциями
30 апреля 2021 13:56

«Это нужно, это мой долг». Эти призывники получили повестки в армию и поделились своими эмоциями

Андрей Швед о найденном в Логойском районе захоронении времён ВОВ: здесь от 1500 и более мирных граждан были уничтожены
30 апреля 2021 13:48

Андрей Швед о найденном в Логойском районе захоронении времён ВОВ: здесь от 1500 и более мирных граждан были уничтожены

КГБ: в компетентные учреждения юстиции США направлена просьба об оказании правовой помощи
30 апреля 2021 13:39

КГБ: в компетентные учреждения юстиции США направлена просьба об оказании правовой помощи