Задержаны трое подозреваемых в ограблении пункта обмена валют в универсаме «Центральный»

Напомним, 18 декабря злоумышленники похитили оттуда почти 64 миллиона рублей. Как выяснили оперативники, к этой краже причастны четверо молодых людей, двое из которых – сотрудники банка.

Трое подозреваемых уже задержаны, четвертый ожидает экстрадиции из России. На украденные деньги он успел отдохнуть в Египте, однако возвращаясь на Родину, он был задержан в московском аэропорту прямо у трапа самолета.

Более 200 человек ежедневно работают над раскрытием убийства кассира пункта обмена валют. Напомним, это преступление совершено 10 декабря в минском универсаме «Автозаводской» и пока работа правоохранителей успехом не увенчалась. Сейчас первоочередная задача столичных правоохранителей – розыск убийцы 21-летней девушки-кассира.

Виктор Конон, заместитель генерального прокурора Беларуси:

– Ежедневно проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на восстановление лица, совершившего это дерзкое убийство. Смею вас заверить, что каждый день, обсуждая эту проблему, мы думаем, что оно будет раскрыто.