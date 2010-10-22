Задержанные в Грузии после посещения Абхазии белорусы освобождены

Андрей Савиных, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Нами были организованы контакты и консультации по дипломатическим каналам с компетентными органами Грузии.
Андрей Савиных подчеркнул, что грузинская сторона проявила высокую степень конструктивизма в урегулирования этой проблемы, пишет «Звязда». Также он обратил внимание на тот факт, что «грузинская сторона рассматривает въезд в Абхазию с любой другой территории, кроме территории самой Грузии, как уголовное преступление, которое в соответствии с Уголовным кодексом Грузии карается лишением свободы на срок от 2 до 4 лет».
Три недели назад семья из Бреста, которая осуществляло паломничество по святым обителям, была задержана в Грузии, напоминает БЕЛТА.