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Задержанные в Грузии после посещения Абхазии белорусы освобождены

22 октября 2010 09:58
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МИД Беларуси подключился к решению этой проблемы сразу же после получения информации по этому делу в начала октября.

Андрей Савиных, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Нами были организованы контакты и консультации по дипломатическим каналам с компетентными органами Грузии.

Андрей Савиных подчеркнул, что грузинская сторона проявила высокую степень конструктивизма в урегулирования этой проблемы, пишет «Звязда». Также он обратил внимание на тот факт, что «грузинская сторона рассматривает въезд в Абхазию с любой другой территории, кроме территории самой Грузии, как уголовное преступление, которое в соответствии с Уголовным кодексом Грузии карается лишением свободы на срок от 2 до 4 лет».

Три недели назад семья из Бреста, которая осуществляло паломничество по святым обителям, была задержана в Грузии, напоминает БЕЛТА.

# общество

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