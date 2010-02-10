Задержана международная преступная группа, которая несколько лет нелегально переправляла жителей Африки в Беларусь

А также государства Евросоюза и в США. Желающим покинуть африканский континент преступники давали фальшивые документы с визами.

Механизм был отлажен до мелочей. Мошенники похищали чистые официальные бланки виз и разрешений на проживание во многих странах мира. Эти документы вклеивали в паспорта нелегалов. Стоимость таких подделок была от двух до шести тысяч евро.

В Минске с поличным задержан предводитель криминальной структуры. Им оказался гражданин Ганы, имеющий вид на жительство в Беларуси.

Дмитрий Данильчик, заместитель начальника Главного следственного управления МВД:

Впервые была проведена такая операция, совместное расследование, в котором приняли участие правоохранители трех государств — Беларуси, США и Ганы. Что сделали белорусские следователи — фактически был ликвидирован очаг в Беларуси, которая препятствовала перемещению нелегальных мигрантов как в страны Евросоюза, так в США и Канаду. Те деньги, которые прошли через счет в банке в Гане, говорят о возможных доходах, потому что по данным полиции Ганы, через этот счет проследовало более миллиона долларов.