Задержан минчанин, подозреваемый в краже автомагнитол, а также хищении антикварной шашки

Австрийская шашка хранилась в музее одной из столичных гимназий более 20 лет. Холодное оружие подарил музею директор учебного заведения, ему же реликвия досталась от отца.

Шашка исчезла в начале февраля после проведения одного из общешкольных мероприятий. Как уже сейчас знают оперативники, злоумышленник проник в помещение экспозиции, снял шашку со стенда, после чего, спрятав под одежду, вынес ее из здания гимназии. Похищенное почти сразу же было продано, задержанный уверяет, что случайному незнакомцу.

– Подозреваемый присмотрел шашку еще полгода назад, известно, что с этого же времени начал подыскивать покупателя столь специфического товара, – рассказал оперуполномоченный отдела уголовного розыска Заводского РУВД Дмитрий Дорошевич. – Причем совершение кражи стало уже второй попыткой похищения антикварного оружия. Первая была предпринята в декабре прошлого года. Тогда наш злоумышленник разбил стекло музея с внешней стороны, однако испугался сработавшей сигнализации.

Примечательно, что 25-летний подозреваемый первоначально был задержан по подозрению к причастности к незаконному обороту наркотиков. При обыске по месту жительства у него были обнаружены краденные автомагнитолы. В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий милиционеры установили его причастность к краже шашки из музея гимназии. В настоящее время в отношении задержанного возбужден ряд уголовных дел. Местонахождение антиквариата устанавливается, сообщает сайт ГУ МВД Мингорисполкома.