«Задействованы иммунные механизмы». От каких продуктов часто возникает пищевая аллергия?

Что одному пища, другому – яд, о пищевой аллергии знали еще в Древнем Риме. Это хроническое заболевание, при котором на определенные продукты питания возникает иммунный ответ.

Наталия Бондарь-Ляшук, врач-аллерголог медицинского центра «Нордин»:

Когда мы говорим о диагнозе пищевая аллергия, мы подразумеваем все-таки два основных термина. Один – это настоящая истинная пищевая аллергия, в которой задействованы всегда иммунные механизмы. Истинная пищевая аллергия возникает, как правило, в детском раннем возрасте, когда мы знакомимся с этими пищевыми продуктами. А есть и другой тип аллергии – это псевдоаллергия, говоря простым языком.

Именно с псевдоаллергией сталкивается каждый второй житель нашей планеты. Связана она, как правило, с дозировкой, когда мы съедаем больше положенного. Чаще всего псевдоаллергию могут вызывать цитрусовые экзотические фрукты и овощи, консервированные продукты, а также добавки и красители.

Наталия Бондарь-Ляшук:

За новогодним столом мы, как правило, сталкиваемся с избыточным количеством продуктов. Это избыточное потребление продуктов с большим количеством гистамина, сульфида, сульфатов, красителей, ароматизаторов, добавок вызывает аллергические реакции, как и при истинных реакциях. Мы можем не избежать острой крапивницы, ангионевротических отеков, обострения экземы. Если на Новый год вы съели где-то около полукилограмма мандарин и вас высыпало, мы имеем дело с псевдоаллергией.