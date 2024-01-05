«Задействованы иммунные механизмы». От каких продуктов часто возникает пищевая аллергия?

Что одному пища, другому – яд, о пищевой аллергии знали еще в Древнем Риме. Это хроническое заболевание, при котором на определенные продукты питания возникает иммунный ответ.
Что одному пища, другому – яд, о пищевой аллергии знали еще в Древнем Риме. Это хроническое заболевание, при котором на определенные продукты питания возникает иммунный ответ.
Наталия Бондарь-Ляшук, врач-аллерголог медицинского центра «Нордин»:
Когда мы говорим о диагнозе пищевая аллергия, мы подразумеваем все-таки два основных термина. Один – это настоящая истинная пищевая аллергия, в которой задействованы всегда иммунные механизмы. Истинная пищевая аллергия возникает, как правило, в детском раннем возрасте, когда мы знакомимся с этими пищевыми продуктами. А есть и другой тип аллергии – это псевдоаллергия, говоря простым языком.
Именно с псевдоаллергией сталкивается каждый второй житель нашей планеты. Связана она, как правило, с дозировкой, когда мы съедаем больше положенного. Чаще всего псевдоаллергию могут вызывать цитрусовые экзотические фрукты и овощи, консервированные продукты, а также добавки и красители.
Наталия Бондарь-Ляшук:
За новогодним столом мы, как правило, сталкиваемся с избыточным количеством продуктов. Это избыточное потребление продуктов с большим количеством гистамина, сульфида, сульфатов, красителей, ароматизаторов, добавок вызывает аллергические реакции, как и при истинных реакциях. Мы можем не избежать острой крапивницы, ангионевротических отеков, обострения экземы. Если на Новый год вы съели где-то около полукилограмма мандарин и вас высыпало, мы имеем дело с псевдоаллергией.
Какие же продукты чаще всего вызывают реакцию? Среди огромного количества аллергенов выделяют так называемую большую восьмерку. Это молоко, яйца, рыба, морепродукты, пшеница, соя, арахис и древесные орехи.
Наталия Бондарь-Ляшук:
Даже минимальная доля вещества – это следы сои, следы арахиса, следы орехов, следы рыбы и морепродуктов могут вызывать острую аллергическую реакцию. Поэтому очень важно, если вы посещаете новогодние корпоративы или если вы посещаете рестораны, не постесняйтесь: обязательно, это жизненно важно, уточните состав продуктов, которые входят в это блюдо.
К сожалению, лекарств от пищевой аллергии не существует. Единственное способ предотвратить такую реакцию – это полностью исключить аллерген. Поэтому при наличии такого недуга крайне важно определить перечень продуктов, которые нельзя употреблять в пищу.
Наталия Бондарь-Ляшук:
Диагностика пищевой аллергии – это осмотр и опрос пациента. Мы узнаем, какие продукты он употреблял накануне и в каком количестве, воспроизводилась ли эта реакция ранее. При необходимости врач может порекомендовать выполнение специфических анализов на аллергию, таких как кожные аллергопробы или забор крови из вены на специфические иммуноглобулины. В случае возникновения острых аллергических реакций, вызываете скорую медицинскую помощь, которая окажет вам неотложную помощь.
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